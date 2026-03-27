Нападение на «Русский дом» в Праге назвали терактом

Нападение на «Русский дом» в Праге представляет собой спланированную террористическую атаку.

Таким образом замглавы Россотрудничества Павел Шевцов прокомментировал инцидент, его слова приводит РИА Новости.

«Мы это воспринимаем как террористическую атаку против нашего центра Россотрудничества, против российской собственности. Это была спланированная, целенаправленная атака», — отметил он.

Шевцов добавил, что Россотрудничество с помощью российского посольства находится в контакте с местными властями, чтобы найти и призвать к ответственности причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали культурный центр «Русский дом» в Праге, бросив в окна библиотеки бутылки с зажигательной смесью. Уточняется, что три из шести «коктейлей Молотова» не взорвались.