Жителя Ульяновска задержали за сбор данных о производителе дронов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 21-летнего жителя Ульяновска за шпионаж в пользу Украины. В частности, он собирал информацию о предприятии, которое занимается производством беспилотников.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

— Злоумышленник собирал и передавал сведения о предприятии, осуществляющем производство и выпуск беспилотных летательных аппаратов в интересах Министерства обороны РФ, которые активно используются в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, — говорится в сообщении.

Следственный отдел УФСБ по Ульяновской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о госизмене. Ранее в отношении него возбудили дело о финансировании терроризма в связи с публикацией постов в мессенджере Telegram с целью сбора средств для участников террористических организаций, которые действуют в интересах украинских спецслужб, передает ТАСС.

