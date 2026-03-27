МВД: в Петербурге накрыли техцентр, пропускавший до 9 тыс. звонков с Украины

В Санкт-Петербурге ликвидировали техцентр, через который ежедневно проходило до 9 тыс. звонков от мошенников с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. По данным полиции, сотрудники задержали двух администраторов 17 и 18 лет, которые приехали в Северную столицу из Тульской области. Они помогали украинским мошенникам. В ведомстве пояснили, что задержанные под руководством кураторов из Украины обслуживали SIM-боксы, через которые проходил телефонный трафик из-за границы. Такое оборудование позволяло скрывать реальное местоположение звонивших. В МВД добавили, что блокировка оборудования позволила прекратить ежедневное прохождение около 9 тыс. звонков от мошеннических кол-центров на территории Украины. Связь с кураторами, по оперативным данным, велась через один из мессенджеров. Технику доставляли курьерами и размещали в арендованных квартирах в разных районах города и области. Для конспирации администраторы регулярно меняли адреса, переезжая вместе с оборудованием. В качестве точек размещения использовались квартиры в Мурино, на Пулковском шоссе и на 4-й линии Васильевского острова. Задержание произошло в апарт-отеле по последнему адресу. Как отметили в полиции, за свою работу они получали по 85 тыс. рублей в неделю. В ходе обысков сотрудники изъяли два сим-бокса, два роутера, три ноутбука, три Wi-Fi-камеры и два мобильных телефона с перепиской, которая, по данным полиции, подтверждает причастность задержанных. Следственное управление УМВД России по Василеостровскому району возбудило уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование средств связи)