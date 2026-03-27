Русский дом в Праге подвергся нападению 26 марта — его забросали бутылками с зажигательной смесью.

Как пишет Видеоагентство «Раптли», три из шести коктейлей Молотова не взорвались.

«Целить в культуру могут только бесчеловечные твари! Нам их повадки и почерк хорошо знакомы. Отдельно хотим поблагодарить представителей чешских правоохранительных органов и пожарных, прибывших на место преступления в считаные минуты», — заявил руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко.

9 марта Израиль нанёс авиаудар по району в ливанской Набатии, где находился Дом русской культуры.

В Россотрудничестве назвали ситуацию актом неспровоцированной агрессии.

