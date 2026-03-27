В Санкт-Петербурге продолжаются поиски загадочно пропавшего IT-специалиста

В Санкт-Петербурге пропал работавший в сфере информационных технологий 39-летний Дмитрий, родственники подозревают, что его могли похитить. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, Дмитрий выходил на связь с близкими 18 марта. В тот день отправился на пробежку и последний раз его телефон подал сигнал на Арсенальной набережной.

С тех пор нет никаких данных о его возможном местоположении. Родственники несколько дней пытались найти его самостоятельно, но в итоге обратились в полицию. Особую обеспокоенность у них вызвало то, что дверь к квартире IT-специалиста не была закрыта полностью, а внутри прямо на видном месте лежала иностранная валюта и ключи.

Дмитрий родом из Москвы, он жил один на съемной квартире в Санкт-Петербурге. Его начальник рассказал, что перед исчезновением он две недели был на больничном, вышел на работу всего на один день и ушел пораньше, сославшись на плохое самочувствие.

Ранее в Таиланде после ссоры с гражданской женой загадочно пропал Денис, 40-летний IT-специалист из Уфы. После скандала он сел на скутер и уехал в неизвестном направлении. В жилой комплекс, где пара снимала квартиру, мужчина не вернулся.