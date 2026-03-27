Сотрудники ФСБ задержали трех российских чиновников

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали трех чиновников администрации Сочи, в том числе вице-мэра города Евгений Горобца.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— В рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий задержаны заместитель главы администрации города-курорта Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, задержание провели сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, передает агентство.

26 марта СМИ сообщили, что правоохранители задержали бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора Василия Шушакова. Журналисты предположили, что военнослужащего задержали в связи с подозрением в совершении должностного преступления.

В тот же день появилась информация о якобы задержании министра энергетики Ставропольского края Ивана Ковалева по подозрению в превышении должностных полномочий. Кроме того, в отношении мужчины якобы возбудили уголовное дело.