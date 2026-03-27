В Москве ликвидирован узел связи телефонных мошенников

В центре Москвы пресечена работа технического узла связи, который использовался для телефонного мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

По данным правоохранительных органов, в операции участвовали сотрудники уголовного розыска УВД по Центральному округу, подразделения по борьбе с киберпреступлениями и представители ФСБ.

В ходе мероприятий задержан 19-летний гражданин, подозреваемый в обслуживании оборудования. Как уточнили в полиции, техника обеспечивала передачу голосового трафика, что позволяло злоумышленникам совершать дистанционные преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование абонентского терминала.

Следственные действия продолжаются.