Россиянин спас девушку от избиения и был ранен ножом

В Ростове-на-Дону 62-летний мужчина по имени Валерий спас незнакомую девушку от избиения и был ранен ножом. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел утром 26 марта. Мужчина заметил на улице незнакомца, который избивал девушку и тащил ее в сторону лесополосы. Валерий вмешался и толкнул незнакомца, после чего получил удар ножом. Отмечается, что злоумышленник целился в шею.

На помощь мужчине пришел водитель автобуса и спугнул злоумышленника. Семья Валерия написала заявление в полицию.

