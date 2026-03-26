Британец убил мать молотком по совету ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) посоветовал 18-летнему британцу Тристану Робертсу убить свою мать молотком. Убийство произошло еще в октябре прошлого года. Его приговорили к пожизненному сроку.

Тело женщины обнаружили в заповеднике Морфа в Престатине. По камерам видеонаблюдения полиция сразу выяснила, что она покинула дом вместе со своим сыном.

Следователи установили, что Робертс пытался получить советы по совершению убийства у чат-бота на базе ИИ, который и предложил молодому человеку использовать в качестве оружия молоток. При этом сам Робертс выдавал свои вопросы за «исследование для книги». Он признал вину, передает LADBible.

В Японии мужчина на протяжении 26 лет арендовал и сохранял нетронутым место, где произошло убийство его супруги, и помог полиции в поисках подозреваемой.

Иркутская людоедка Олеся Мостовщикова, которая неделю ела мясо убитой подруги и кормила им сына, освободилась досрочно и пыталась устроиться поваром в школу. «Вечерняя Москва» узнала, как сложилась судьба Мостовщиковой.