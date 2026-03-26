В Челябинске школьник сломал ногу в автобусе

В Челябинске 9-летний школьник при резком торможении автобуса Volgabus не удержался за поручень, упал и получил перелом лодыжки. Об этом пишет пресс-служба СУ СК России по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 марта у дома № 109, возле остановки «18-й микрорайон» на Комсомольском проспекте.

Правоохранители узнали о нем на основе мониторинга социальных сетей и массмедиа.

В пресс-службе уточнили, что следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Виновному грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, СК РФ истребовал соответствующие материалы из медицинской организации, в которой проходит лечение мальчик. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года в Петербурге подросток получил закрытый перелом ноги при выходе из автобуса. Его доставили в больницу Святой Марии Магдалины в состоянии средней степени тяжести.