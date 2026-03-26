Трое пострадали при атаке украинских дронов в регионе РФ

Дроны ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате атак пострадали три мирных жителя. Стало известно, что украинский дрон ударил по легковому автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа, и в результате атаки пострадали две женщины, которые самостоятельно обратились в больницу. У них диагностировали баротравмы, медики оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Еще один легковой автомобиль попал под атаку украинского дрона в городе Грайворон, ранения получил мужчина. У него диагностировали множественные осколочные ранения живота, мягких тканей головы и предплечья. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Ранее сообщалось, что украинский дрон ударил по центральной части Энергодара.