Мощное землетрясение произошло в Японии

У берегов Японии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 26 марта, в 23:18 по местному времени (в 17:18 мск). Их магнитуда достигала 6,5 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 122 километрах к востоку от населенного пункта Ямада. Очаг залегал на глубине 9,5 километра. О пострадавших и разрушениях в регионе пока ничего не известно.

Ранее землетрясение на севере Греции частично разрушило здания нескольких монастырей на горе Афон. Магнитуда подземных толчков составила 4,9, а глубина очага — 10,6 километра. Землетрясение зафиксировали в 11 километрах к северо-западу от населенного пункта Карея.

Подземные толчки нанесли значительный ущерб монастырям, скитам и кельям. В стенах зданий появились трещины, были повреждены фрески. В одной из церквей во время богослужения откололась часть люстры, монахам и паломникам пришлось срочно покинуть постройку.