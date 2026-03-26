Поджегший банкомат в Москве подросток мог действовать под влиянием мошенников

В Москве удалось задержать 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге банкомата на бульваре Дмитрия Донского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что в четверг, 26 марта, злоумышленник поджог банкомат, расположенный в холле здания на бульваре Дмитрия Донского. Пожар был быстро потушен, прохожие не пострадали.

Молодой человек, заметили в пресс-службе, попытался скрыться с места преступления, но был задержан полицейским.

«Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц», — отметили в главке.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, проводятся оперативные мероприятия, констатировали в МВД.

Ранее сообщалось, что силовики 7 марта провели задержание подростка, устроившего взрыв в банке в подмосковном Путилково.

19 марта правоохранители задержали 15-летнего школьника, под влиянием мошенников устроившего взрыв в здании Россельхозбанка.

В СК РФ разъяснили, что юноша облил банкомат бензином, после чего поджег его. В результате пострадал сам поджигатель — он был госпитализирован.

В общей сложности, по данным полиции, в марте в столичном регионе за совершение нападений на банки было задержаны четверо подростков.

По словам юриста Вадима Багатурии, молодым людям, несмотря на юный возраст, за совершение тяжких преступлений может грозить до десяти лет заключения в колонии строгого режима.