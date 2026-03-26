Жительница Вьетнама случайно перевела россиянке более 15 тысяч долларов

Жительница Вьетнама по имени Ле Тхи Мунг случайно перевела российской туристке на карту более 15 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей). Об этом рассказали на портале Tuoi Tre News.

По информации СМИ, это произошло 25 февраля. Россиянка по имени Елена временно проживает во вьетнамской провинции Кханьхоа. В один день она заметила, что на ее банковский счет прислали крупную сумму. Отправительнице оказалась Ле Тхи Мунг.

Когда вьетнамка заметила ошибку, сразу обратилась в полицию.

Правоохранители связались с Еленой и попросили вернуть деньги Ле Тхи Мунг, что россиянка и сделала, говорится в материале.

Еще один необычный случай произошел в американском штате Луизиана. Предприниматель Грэм Уокер продал компанию Fibrebond и выписал своим сотрудникам премию, общая сумма которой составила 240 миллионов долларов (18,7 миллиарда рублей). Уокер согласился на продажу только при условии, что 15 процентов выручки пойдет новым работникам. Хотя сотрудники не имели акций и прав на выплаты, он решил сделать им прощальный подарок.