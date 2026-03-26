Мужчина с ножом напал на сотрудницу АЗС под Калининградом

В Балтийске 20-летний житель Калининградской области напал на сотрудницу автозаправочной станции (АЗС), нанес ей несколько ударов ножом, пишет пресс-служба УМВД РФ по региону в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что 20-летний житель Гурьевского района зашел в кассу АЗС и стал наносить женщине удары ножом.

Сообщение о нападении на сотрудницу станции поступило в дежурную часть ОМВД России «Балтийское», на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции, пояснили в пресс-службе. В ходе допроса он признался, что «взял машину родительскую и поехал в поисках жертвы».

На кадрах видео, снятого камерой наблюдения торговой точки, мужчина подходит к потерпевшей, наносит ей колющий удар в спину, затем продолжает бить ее ножом. Женщина пытается отбиться от него, убежать, но нападавший не отпускает жертву.

Медики госпитализировали пострадавшую в реанимационное отделение в БСМП, где расширенной бригадой, включая торакального хирурга, ей была проведена сложная операция.

«На данный момент состояние пациентки тяжёлое, но стабильное. Пострадавшая находится в сознании под постоянным контролем медиков», — разъяснили в региональном Минздраве.

Материалы проверки переданы в СУ СК России по Калининградской области для дальнейшего принятия процессуального решения.