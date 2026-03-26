Арестован мужчина, убивший женщину в Москве в 1991 году

Суд арестовал мужчину, который убил женщину в квартире дома на Кронштадтском бульваре в Москве в феврале 1991 года. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— По ходатайству следователей столичного СК в отношении обвиняемого в убийстве женщины в 1991 году избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленник пришел в гости к женщине, с которой познакомился в кафе на Рижском рынке. Мужчина обратил внимание, что у нее дома есть много драгоценностей. Тогда у него в голове созрел план. Подозреваемый избил женщину и задушил ее бинтом. Он забрал деньги и ценности и скрылся.

Обвиняемого нашли спустя годы по отпечаткам пальцев, которые он оставил на трубке телефона в квартире женщины. Силовики задержали мужчину в Подмосковье.