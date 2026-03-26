В Турции пропала 21-летняя студентка из России

Родители 21-летней студентки из подмосковного Одинцово активно разыскивают пропавшую в Турции дочь. Близкие опасаются, что Кристина могла стать жертвой торговцев людьми, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, девушка в свободное от учебы время подрабатывала нутрициологом, интересовалась эзотерикой. В конце февраля она улетела в Сербию, затем 17 марта отправилась в Турцию, где перестала выходить на связь.

Перед отъездом студентка призналась, что опасается какого-то мужчины, отметила ее сестра. Причины, по которым она испытывает страх, названы не были.

Родители Кристины обратились с заявлением в дипмиссии Сербии и Турции. Ведутся поиски.

Ранее стало известно, что в турецком курортном районе Мугла береговая охрана нашла труп россиянки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа.