Пропавшую российскую школьницу нашли в наркопритоне

Пропавшую в Ленобласти 15-летнюю школьницу нашли в наркопритоне, сообщает издание 78ru.

По данным журналистов, девочку искали с начала марта и нашли в микрорайоне Аэродром, после чего она была госпитализирована в реанимацию с токсическим воздействием алкоголя и, предположительно, наркотических средств.

Спустя сутки, уточняет издание, подростка перевели в педиатрическое отделение, а в четверг выписали из больницы.

СМИ уточняет, что это не первый уход из дома старшеклассницы – она убегала из дома уже шесть раз, а в прошлом году была поставлена на учет в полиции.