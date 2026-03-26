Журналиста Владимира Соловьева объявили в розыск

Правоохранители объявили в розыск журналиста Владимира Соловьева, прежде работавшего в газете «Коммерсантъ». Об этом в четверг, 26 марта, стало известно из базы розыска.

— Разыскивается по статье УК, — говорится на сайте МВД.

Причина, по которой Соловьевым, заинтересовались силовики, не уточняется.

По данным правоохранительных органов, журналиста могут разыскивать из-за его участия в организации, признанной нежелательной в РФ.

17 марта МВД объявило в розыск интернет-издания «Медуза»* Ивана Колпакова. Перед этим в Москве заочно вынесли приговор основательнице организации Галине Тимченко**. Ее осудили на пять лет за организацию деятельности издания, признанного нежелательным в России.

*Организация, признанная в России нежелательной и иностранным агентом.

**Внесена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.