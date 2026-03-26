Дело экс-замгубернатора Брянской области о взятке направили в суд

Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко и его сын Антон Тимошенко предстанут перед судом по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ по региону, передает ТАСС.

Бывшего замгубернатора задержали в марте прошлого года. Против него возбуждены два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его сыну также предъявили обвинения в посредничестве при передаче взяток при помощи фиктивного трудоустройства.

Расследование охватывает период с 2019 по 2021 год, когда Тимошенко-старший, будучи замглавы региона, курировал местные государственные и муниципальные контракты на строительство и капремонт социально значимых объектов. По версии следствия, общий объем взяток превысил 4,6 млн рублей.

В июле прошлого года Володарский районный суд Брянска признал виновными по делу о получении взятки бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову. Женщин приговорили к девяти годам лишения свободы, помимо этого Кулешовой назначили штраф в размере 10 млн рублей, тогда как Егоровой — около 8,1 млн рублей.