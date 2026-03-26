Вор украл дорогой компьютер, но разбил его, покидая место преступления

В Башкортостане мужчина украл технику из компьютерного клуба, однако сберечь похищенное ему не удалось. Видео неудачной кражи публикует "Осторожно, новости".

Вчера ночью мужчина проник в компьютерный клуб на улице 7 ноября в Стерлитамаке и попытался похитить системный блок компьютера стоимостью около 200 тыс. рублей.

Он вынес блок из помещения, но, спускаясь по лестнице, поскользнулся и упал, в результате чего техника разбилась, а вор скрылся с места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемого объявили в розыск.

