В больнице скончалась женщина, пострадавшая при ударе БПЛА по заправке

Украинский дрон атаковал автозаправочную станцию в Васильевке Запорожской области, и от полученных травм скончалась женщина, которая пострадала при атаке.

Об этом в своем телеграм-канале в четверг сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его данным, женщина 1971 года рождения, которая получила травмы в результате атаки БПЛА на АЗС, скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей, а также отметил, что им окажут поддержку и необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по заправке в Запорожской области пострадали две женщины.