У напавшего на школу в Челябинске подростка были проблемы с отцом

У подростка, напавшего на школу в Челябинске, были проблемы с психикой из-за отношений с отцом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По информации Telegram-канала, девятиклассник жаловался на слишком строгого отца, а в последние месяцы замкнулся и ни с кем не общался. С детства его водили по неврологам.

"Несмотря на тяжелую атмосферу в семье, девятиклассник готовился к экзаменам — планировал поступать в юридический колледж", - говорится в сообщении.

Сейчас в отношении семьи начата проверка. Известно, что у девятиклассника есть 12-летняя сестра, которая также наблюдалась у психиатра.