Мужчина устроил погром на стойке с сувенирами в московском метро

Мужчина устроил погром на стойке с сувенирами на станции столичного метро "Комсомольская". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Нарушителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы УВД. Неоднократно судимый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что на стойке информации и продажи сувениров он отогнул защитную штору, после чего раскидал по полу футболки и сувенирную продукцию.

В отношении мужчины составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Ранее хулиганские действия пассажира привели к задымлению в вагоне поезда дальнего следования в Москве. Инцидент произошел после того, как поезд Череповец-1 прибыл на станцию Москва-Пассажирская-Ярославская. Задымление удалось ликвидировать силами поездной бригады. Пострадавших в результате ЧП не было.