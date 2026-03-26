Россиянин на протяжении 8 месяцев воровал у бывшей возлюбленной золото

В Саратовской области мужчина постепенно воровал у возлюбленной золотые украшения
В Энгельсе Саратовской области мужчина украл у бывшей возлюбленной золотые украшения на 230 тысяч рублей. Об сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.
32-летняя женщина обратилась в полицию, сообщив, что обнаружила пропажу нескольких золотых украшений из своего дома. Сумма ущерба составила 230 тысяч рублей.
Подозреваемым в краже стал 29-летний бывший возлюбленный потерпевшей. Пара разорвала отношения в марте этого года. В итоге мужчина был задержан.
Экс-избранник женщины признался в преступлении и рассказал, что воровал ювелирные изделия с августа прошлого года до самого конца отношений. Часть украденных украшений житель Энгельса успел сдать в ломбард.
В итоге было возбуждено уголовное дело. После допроса мужчина был отпущен под подписку о невыезде.
