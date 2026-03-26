Глава уголовного розыска придумал способ использовать российских заключенных и прогорел

В Кемеровской области Центральный районный суд отправил под домашний арест главу уголовного розыска ОП «Куйбышевский» управления МВД России по Новокузнецку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Фигуранта обвиняют по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, с января по сентябрь 2025 года он привлекал осужденных из числа тех, кто не хотел отбывать наказание, к выполнению работ в своем доме и доме матери. Заключенные осуществляли строительно-монтажные, ремонтные и другие хозяйственные работы.

Ранее стало известно, что кассация отклонила жалобу осужденного за некачественные рубашки для МВД.