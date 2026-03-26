Пособник аферистов обманул школьницу из Москвы и украл из квартиры 19 миллионов

Мошенники обманули 14-летнюю школьницу из Москвы и заставили девочку оставить ключи от дома в подъезде. Пособник аферистов открыл квартиру и украл из нее более 18,6 миллиона рублей. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Девочка последовала указаниям злоумышленников и оставила ключ от квартиры в горшке с цветком в подъезде дома. Воспользовавшись этим, злоумышленник проник в квартиру и похитил денежные средства в сумме свыше 18,6 миллиона рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Позднее школьница рассказала о произошедшем родителям. Силовики задержали подозреваемого. Молодой человек хотел покинуть Москву. Похищенных денег при нем не оказалось. В его отношении возбудили уголовное дело. На время следствия парня отправили под домашний арест.

Ранее уборщица, работавшая дома у москвички, украла из ее квартиры 7,4 миллиона рублей. В совершении преступления также участвовал муж подозреваемой. В итоге супругов задержали. Деньги вернули москвичке, а в отношении пары возбудили уголовное дело.