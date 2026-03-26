Россиянина будут судить за убийство начальницы

В Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомой в Дзержинске.

Преступление было совершено на проспекте Ленина в декабре 2025 года, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По версии следствия, мужчина поссорился с бывшей начальницей и нанёс ей множественные ножевые ранения. От травм она скончалась на месте.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

