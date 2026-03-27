В Подмосковье задержали мужчину за убийство жителя Ярославля в 2017 году

Силовики задержали в Подмосковье одного из подозреваемых в убийстве жителя Ярославля. Фигурант вместе с сообщниками расправился с мужчиной в 2017 году.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— В Московской области задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, совершенного на территории города Ярославля, — рассказали в канале ведомства в мессенджере MAX.

По данным СК, мужчина вместе с двумя товарищами решил убить трех жителей Ярославля на почве конфликта. Злоумышленники напали с ножами на потерпевшего и двух его сыновей на территории базы на Песочной улице. Мужчина скончался, а его близким оказали помощь. Подозреваемый долго скрывался от следствия, пока его не вычислили по камерам видеонаблюдения. Фигуранта отправили в СИЗО. Остальных соучастников преступления пока не нашли. Они объявлены в розыск.

Ранее правоохранители задержали мужчину за убийство знакомого в Москве в 2006 году. Он зарезал его в коллекторе около улицы Ленинские Горы. Совершив преступление, подозреваемый похитил телефон и скрылся. Он долгие годы проживал на территории другого региона России, но его вычислили. Мужчина признался в убийстве.