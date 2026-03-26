СК возбудил три уголовных дела после нападения в челябинской школе

Школьник напал на одноклассницу в Челябинске — девятиклассник выстрелил в сверстницу из сигнального пистолета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное правительство. "Инцидент [произошел] в СОШ N32 города Челябинска. По предварительной информации, ученик девятого класса принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет", — рассказали в пресс-службе правительства. СМИ изначально сообщили, что подросток выстрелил в одноклассницу из арбалета. Однако власти и правоохранительные органы не подтвердили эту информацию. По данным Следственного комитета (СК) Челябинской области, ~девятиклассник выстрелил девушке в лицо из "предмета, схожего с ракетницей"~. Затем подросток попытался скрыться и выпал из окна четвертого этажа. Оба получили травмы, их госпитализировали. Baza уточнила, что школьнику диагностировали переломы обеих ног и тупую травму живота. Его одноклассница в результате выстрела получила рассечение под бровью. Life со ссылкой на SHOT также сообщил, что в результате инцидента ~пострадали трое учителей. Подросток распылил в них перцовый баллончик перед тем, как напасть на одноклассницу~. Госпитализация педагогам не понадобилась, помощь им оказали на месте. СК возбудил три уголовных дела по факту происшествия по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Что известно о нападавшем Как сообщили СМИ, ~одноклассники описывают нападавшего как тихого и спокойного парня~. "Занимался боевыми искусствами, играл в футбол, планировал поступать в местный юридический колледж", — пишет Mash. Подросток также увлекался шахматами, играть в которые его научил отец. Кроме этого, девятиклассник был фанатом мобильной игры Brawl Stars и играл в шутер Standoff 2. Telegram-канал "Кровавая барыня" сообщил, что в его никах в соцсетях были слова "мистер король" и "господин", а на аватарке стояло изображение штурмовой винтовки типа AR-15 / M4. Baza рассказала, что на своих страницах он публиковал "шутливые посты про ненависть к людям". О своей неприязни подросток также якобы писал в личном дневнике. По данным Mash, его отец не знает, откуда у сына появилось оружие. В то же время Ural Mash написал, что арбалет подростку подарил погибший отчим. "По словам учеников, мужчина воспитывал ребенка с детства. ~После смерти родственника полгода назад подросток начал курить. Когда школьника с сигаретами спалили педагоги, ему грозили отчислением~", — говорится в публикации. Причины нападения СМИ приводят разные причины того, почему девятиклассник напал на одноклассницу. РЕН ТВ со ссылкой на ученицу школы сообщил, что спровоцировать подростка могла травля. В то же время Mash написал, что девятиклассник приревновал подругу и пришел мстить. По данным "Известий", ~пострадавшая была его соседкой по парте. При этом мать школьницы утверждает, что ее дочь не дружила с нападавшим~. Женщина не знает, почему тот выстрелил именно в ее ребенка. Baza также сообщила, что девятиклассница была случайной жертвой. Подросток выстрелил в нее только потому, что она сидела ближе всех ко входу в класс. "Она практически не общалась с напавшим подростком и никогда с ним не конфликтовала — лишь один раз просила его поделиться учебником", — отметил Telegram-канал.