Российские школьники проникли в дом к 11-летней девочке, избили ее и сняли это на видео

В Иркутской области группа подростков от 13 до 17 лет жесткого избила 11-летнюю девочку. Свои действия они снимали на видео, которое опубликовал Babr Mash в Telegram.

На кадрах видно, как школьники окружили лежащую на полу жертву и под смех наносят ей удары по лицу, голове и животу. Все это сопровождается оскорблениями с обилием мата.

Как выяснилось, школьники проникли в дом пострадавшей обманом, уговорив впустить их, чтобы разобраться из-за неких слухов. Подробности о причине нападения не приводятся. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Ранее в Амурской области 14-летняя школьница на камеру зверски избила сверстницу. На записи видно, как нападавшая наносит жертве удары по голове и телу, буквально вбивая ее в землю. За этим со смехом наблюдает компания несовершеннолетних, подбадривающих обидчицу.