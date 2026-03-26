Посетителю маркетплейса пытались отрезать ухо при выдаче заказа

Сотрудник маркетплейса напал 25 марта с канцелярским ножом на посетителя, который пришел за своим заказом в пункт выдачи на Большой Черкизовской улице. Раненому пришлось обращаться за медпомощью, а злодею — давать пояснения в полиции.

Как стало известно «МК», 43-летний москвич, охранник по роду деятельности, около 14:00 заглянул в пункт выдачи, чтобы забрать футболку. За прилавком стоял 18-летний работник. Он начал искать товар, однако никак не мог найти. Тем временем в пункт начали подтягиваться другие клиенты, которым сотрудник без очереди принялся выдавать заказы. Это возмутило первого посетителя - он спросил, сколько ему тут еще стоять, на что получил невежливый ответ - мол, сколько надо. Следом возникла словесная перепалка, после которой юноша канцелярским ножом ударил клиента в область головы. Он пробил посетителю ухо, задел шею — открылось сильное кровотечение. Раненый, оттолкнув злодея, выбежал из пункта. Сотрудник маркетплейса с ножом в руках побежал за ним, пытаясь нанести еще удары. На улице агрессора скрутили свидетели, они вызвали карету медиков.

Пострадавшего госпитализировали. Раны, к счастью, отказались неглубокими, поэтому пациента отпустили домой после оказания медпомощи. Он снова отправился в маркетплейс, но футболку ему там так и не нашли.

Юного злодея отвезли в полицию. Очевидцам он успел сказать, что он больной и за этот поступок не понесет ответственности.