Гладков: мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ

В селе Шебекино в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками пострадал мирный житель. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, это произошло во время удара дрона по коммерческому объекту в Шебекино. В местной больнице мужчине диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

«Необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — добавил он.

Накануне Гладков заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Он уточнил, что пострадали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

До этого массированный обстрел Белгорода и Белгородского округа произошел 15 марта. Тогда обошлось без пострадавших, однако удар также затронул энергетическую инфраструктуру.