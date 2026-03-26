При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Газета.Ru

В селе Шебекино в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками пострадал мирный житель. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ
По словам главы региона, это произошло во время удара дрона по коммерческому объекту в Шебекино. В местной больнице мужчине диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

«Необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — добавил он.

Накануне Гладков заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Он уточнил, что пострадали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

До этого массированный обстрел Белгорода и Белгородского округа произошел 15 марта. Тогда обошлось без пострадавших, однако удар также затронул энергетическую инфраструктуру.