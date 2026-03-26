Готовивший атаку на военный аэродром в России сделал заявление на видео

Житель Саратовской области, готовивший атаку дронов на военный аэродром, признал вину в совершении преступления. Об этом он заявил на допросе, видео с которого предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах мужчина за решеткой отвечает на вопрос следователя, что он признает вину. На местности он показывает, где был тайник с взрывчаткой.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что 53-летнему саратовцу предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ («Приготовление к теракту, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, россиянин был завербован спецслужбой Украины. Куратор сообщил ему координаты тайника со взрывчаткой, боеприпасами, детонаторами и двумя квадрокоптерами. Там же мужчина нашел инструкцию по сборке бомбы и запуску дронов. Ему обещали 1,5 миллиона рублей за теракт. Атака была сорвана сотрудниками ФСБ России.