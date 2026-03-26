Выяснились новые детали о школьнике, атаковавшем детей и учителей с арбалетом

Подросток, напавший сегодня с арбалетом на учителей и одноклассников в школе №32 Челябинска, хотел пойти служить в правоохранительные органы. Некоторое время назад он посещал профильный колледж вместе с отцом, чтобы узнать об условиях поступления.

Как стало известно «МК», родные и близкие характеризовали мальчика исключительно с положительной стороны.

«Застенчивый, послушный, всегда обнимет, приласкает. На Восьмое марта дарил маме цветы, деньги у отца брал», - рассказали знакомые.

Мальчик воспитывался в полной семье. Его отец трудится на трубопрокатном заводе, мать — воспитательница в детском саду. Кроме того, у подростка есть сестра, которая на два года его моложе, с ней старший брат тоже не конфликтовал.

Друзья отмечают, что в последнее время Алексей (имя подростка изменено) стал замкнутым, практически перестал гулять на улице. Впрочем, они связывали это с родительским запретом — отец не хотел, чтобы сын связался с плохой компанией.

Подросток также активно увлекался шахматами, причем тренировал его родной отец (в свободное время он обучает школьников премудростям игры). Почему мальчик решил напасть на учителей и одноклассников, знакомые пояснить не смогли.

Напомним, сегодня Алексей, придя на занятия, распылил перцовый баллончик в учителей, а затем в классе выстрелил из арбалета в девочку. Она получила легкое ранение. Затем подросток выпрыгнул в окно и сломал обе ноги.