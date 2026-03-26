Мужчине вынесли приговор за кражу вещей из дома пенсионерки в Подмосковье

Сергей Юшкин обокрал квартиру пенсионерки в подмосковном Лыткарине и вынес оттуда имущество на 18 тысяч рублей. Мужчине назначили наказание за совершенное преступление. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Злоумышленник проследовал в спальню, где похитил из шкафа планшет и мобильный телефон на общую сумму 18 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Фигурант пробрался в квартиру на первом этаже дома в ноябре прошлого года. Мужчину осудили на два года и четыре месяца. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

В марте этого года житель подмосковной деревни Пыжово обокрал чужой дом. Мужчина пробрался в жилье, выдавив стеклопакет. Он украл банкноты времен царской России, драгоценности, антикварные предметы и книги. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Злоумышленника задержали.