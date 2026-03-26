Угрожавшего ножом полиции наркомана будут судить в Москве

Суд в столице рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств и угрозе применения насилия в отношении полицейских. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«29-летний мужчина предстанет перед судом за незаконное хранение наркотических средств и угрозу применения насилия в отношении представителя власти (ст. 228 и 318 УК РФ). Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено Хорошевской межрайонной прокуратурой», – рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, в феврале 2026 года на территории надземной парковки жилого дома на бульваре Генерала Карбышева фигурант, находясь в состоянии опьянения, угрожал ножом сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на место для пресечения его противоправных действий. После того как мужчина был задержан, в ходе досмотра у него был обнаружен сверток с наркотическим средством в крупном размере, который он хранил при себе для личного употребления.