Пилот разбившегося в Дагестане Ка-226 не умел управлять вертолетом

Командир вертолёта Ка-226, разбившегося 7 ноября в Дагестане, не имел необходимых навыков управления судном. Об этом говорится в отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: выполнение КВС полётов без соответствующей профессиональной подготовки отсутствие у КВС навыков в пилотировании вертолёта», — говорится в документе.

Вертолёт, направлявшийся из Кизляра в Избербаш, рухнул на частный дом 7 ноября 2025 года недалеко от туристической базы «Солнечный берег». На борту судна находились семь человек.

Четверо погибли сразу, ещё один скончался позже в больнице. Двоих выживших доставили в ожоговый центр Махачкалы. Среди пострадавших был сын главы завода Ибрагима Ахматова Ахмат, который является исполнительным директором предприятия.

Позже стали известны личности пилотов разбившегося вертолёта. За штурвалом находился летчик-испытатель Владимир Андреев. В кресле второго пилота был Ахмат Ахматов. Основными версиями причиной крушения назывались возгорание двигателя во время полёта.