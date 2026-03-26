СК опубликовал кадры работы на месте нападения в школе Челябинска

СУ СК России по Челябинской области обнародовало видео с места происшествия в одной из школ Челябинска, где ученик напал на сверстницу.

На опубликованных кадрах запечатлена работа следственной группы.

Ранее сообщалось, что в школе №32 девятиклассник принес с собой пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Он произвел выстрел из сигнального пистолета в одноклассницу, после чего попытался скрыться, выпрыгнув из окна четвертого этажа.

В результате оба подростка получили травмы и были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.