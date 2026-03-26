Четверо подростков предстанут перед судом за избиение помощника машиниста

Щелковский городской суд Подмосковья рассмотрит дело четырех подростков, которые напали на помощника машиниста на станции Монино, избили его и залили перцовкой. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Уголовное дело направлено в Щелковский городской суд Московской области, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Тогда помощник машиниста сделал замечание подросткам за хулиганство. Один из юношей выстрелил в мужчину из сигнального пистолета. Подростки также разбили порядка двух десятков стеклопакетов в вагонах электрички.

Впоследствии силовики задержали трех подростков и предъявили им обвинение. Спустя время правоохранители поймали четвертого соучастника преступления.