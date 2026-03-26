В Тверской области обломки БПЛА повредили крышу частного дома
В Конаковском округе Тверской области частный дом получил повреждения при падении фрагментов беспилотника.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Повреждено порядка 4 кв. м кровли. В доме проживают два человека, они не пострадали», — приводятся слова врио губернатора Виталия Королёва.
Он также поручил региональному Минстрою совместно с муниципальными властями устранить последствия в кратчайшие сроки.
Семье пообещали оказать необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области в ночь на 26 марта нейтрализовали два беспилотника вблизи Череповца.