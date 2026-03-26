В Тверской области обломки БПЛА повредили крышу частного дома

В Конаковском округе Тверской области частный дом получил повреждения при падении фрагментов беспилотника.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Повреждено порядка 4 кв. м кровли. В доме проживают два человека, они не пострадали», — приводятся слова врио губернатора Виталия Королёва.

Он также поручил региональному Минстрою совместно с муниципальными властями устранить последствия в кратчайшие сроки.

Семье пообещали оказать необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области в ночь на 26 марта нейтрализовали два беспилотника вблизи Череповца.