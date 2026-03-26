Названа еще одна причина нападения с арбалетом в челябинской школе

Предварительной причиной нападения с арбалетом в школе Челябинска названа ревность. По данным телеграм-канала Mash, 15-летний подросток приревновал девушку к другому ученику и пришёл на ее урок с оружием.

По словам одноклассников, мальчик был «тихим и спокойным». Известно, что он занимался боевыми искусствами, играл в футбол и собирался поступать в местный юридический колледж.

Он, по данным канала, приревновал свою подругу к другому и «пришел мстить». Школьник ворвался в класс во время второго урока, «распылил газ и выстрелил в школьницу из арбалета». Стрела, как уточняется, попала ей в голову по касательной. Затем подросток в коридоре «залил перцовкой педагогов» и выпрыгнул из окна. По данным канала, он сломал обе ноги при падении.

Хронологию событий подтверждают и следственные органы. В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области информировали, что после инцидента в школе № 32, где «девятиклассник выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета» и затем выпрыгнул из окна, возбуждено три уголовных дела. Нападавший и пострадавшая девочка сейчас находятся в медучреждениях. Подчеркивалось, что жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

По одной из версий возможной причиной случившегося могла стать систематическая травля подростка в школе.