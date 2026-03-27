Суд арестовал одного из мужчин, которые избили журналиста в Подольске

Суд заключил под стражу Павла Погосяна, который вместе с двумя другими мужчинами избил журналиста «Известий» Алексея Полторанина.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил корреспондент из зала суда.

— Павла Погосяна, главаря подольских «решал», жестоко избивших корреспондента «Известий» Алексея Полторанина, арестовали на два месяца, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на журналиста.

Инцидент произошел 25 марта. Тогда Полторанин приехал в Подольск, чтобы снять сюжет о незаконной продаже автомобильных номеров. Это не понравилось трем мужчинам. Они избили журналиста, а также угрожали отрезать ему пальцы.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Всех троих подозреваемых удалось задержать.