Что известно о нападении в челябинской школе к этой минуте

В СОШ №32 города Челябинска ученик девятого класса совершил нападение на свою одноклассницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

По предварительным данным, молодой человек принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Ученик выстрелил из сигнального пистолета в свою одноклассницу, после чего выпрыгнул из окна рекреации на четвертом этаже.

В правительстве Челябинской области сообщили, что в результате происшествия пострадали оба ученика. В Министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что здоровью пострадавшей и нападавшего ученика ничего не угрожает.

Telegram-канал Mash узнал подробности инцидента. Как уточняется, подросток получила стрелу в голову, ее госпитализировали с глубокой резаной раной. Злоумышленник получил перелом обеих ног. Оба пострадавших уже находятся в медицинских учреждениях Челябинска — областной детской клинической больнице и городской клинической больнице №1.

Кроме того, пострадали трое педагогов школы № 32 — у них диагностировали химические ожоги глаз и лица.

Подростком, напавшим на школу в Челябинске, стал 15-летний Артем, пишет Shot. По информации Telegram-канала, мальчик занимался шахматами, участвовал в Первенстве Челябинской области и имел 83694-е место в рейтинге по классическим шахматам.

Его одноклассники характеризуют как спокойного молодого человека, чьи успехи в учебе были средними. По некоторым сведениям, он также увлекался борьбой. В настоящее время всех учащихся школы №32 отпустили по домам.

По данным Baza, в Челябинске после нападения подростка на школу были возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время полиция и следователи проводят работу по выяснению всех деталей и причин инцидента.