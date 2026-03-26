В Москве двое неизвестных мужчин насильно посадили в автомобиль женщину. Об этом сообщает Telegram-канал "Что там, Москва".

"На 2-Нагатинском проезде девушку силой усадили в машину и увезли в неизвестном направлении. ОМВД Нагатино-Садовники взяло вопрос с инцидентом на контроль, в отдел поступило несколько заявлений от очевидцев", – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин пытаются посадить в машину женщину, которая громко кричит. Нарушители берут москвичку за руки и ноги и уносят в транспорт. На вопрос очевидцев, что мужчины делают, злоумышленники не отвечают.

