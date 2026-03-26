Землетрясение на Афоне повредило древние монастыри

На севере Греции землетрясение вызвало появление трещин в стенах монастырей Афона и повреждение древних фресок, пишет газета «Ворья».

Землетрясение магнитудой 4,9 балла, по данным издания, нанесло значительный ущерб монастырям на Афоне. «Сильное землетрясение... 4,9 по шкале Рихтера» зафиксировано в 11 километрах к северо-западу от Кареи с «глубиной очага 10,6 километра». На горе Афон, как указано, землетрясение причинило «значительный ущерб монастырям, кельям и скитам». Так, в стенах древних строений появились трещины, которые повредили фрески.

В одной из церквей, как отмечается, во время богослужения откололся фрагмент люстры - монахам и паломникам пришлось спешно покинуть храм.

Монахи рассказали о повреждениях в старых скитах и кельях. Очевидцы описали землетрясение как «длительное и сопровождавшееся громким гулом» в прибрежных районах.

Святая гора Афон, полуостров в северо-восточной Греции, - особая самоуправляемая административная единица с центром в городе Карея. Афон в православном мире - одно из главных мест паломничества.