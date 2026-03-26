Названа возможная причина стрельбы в челябинской школе

Причиной стрельбы в школе № 32 Челябинска, где девятиклассник выстрелил в одноклассницу из арбалета и выпрыгнул из окна, могла стать травля со стороны сверстников. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, подросток на протяжении длительного времени подвергался систематической травле в школе, что могло подтолкнуть его к агрессивным действиям. В день происшествия девятиклассник принёс в учебное заведение пластиковый арбалет, сигнальный пистолет и газовый баллончик. Он произвёл выстрел в сторону одноклассницы, после чего выпрыгнул из окна рекреации на четвёртом этаже и получил травмы.

В настоящий момент пострадавшей девочке оказывается медицинская помощь. Подросток госпитализирован с переломами ног. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг.