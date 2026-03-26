В России кибермошенники обманули детей примерно на миллиард рублей

В прошлом году в России зафиксировали свыше 7 тысяч эпизодов мошенничества с участием несовершеннолетних. Общий ущерб от таких преступлений превысил 1 млрд рублей, сообщили «Ведомостям» в компании F6.

Чаще всего детей привлекали к хищению денег с банковских карт родителей. По данным МВД, за девять месяцев 2025 года количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В среднем у одного ребенка злоумышленники похищали около 142 тысяч рублей, подсчитали в F6.

Среди распространенных схем — публикация в Сети роликов от имени известных блогеров, где пользователям популярной игры Roblox обещают бесплатную внутриигровую валюту.

Как отмечает аналитик исследовательской группы Positive Technologies Анна Вяткина, дети и подростки остаются одной из самых уязвимых групп: они активно осваивают цифровую среду, но у них еще не сформированы критическое мышление и навыки распознавания манипуляций.

Мошенники используют это, подстраивая свои методы под интересы несовершеннолетних, применяя популярные платформы и психологическое давление.