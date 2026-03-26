Иск Долиной к мошенникам на 176 миллионов рублей начнут рассматривать 31 марта

На следующей неделе, 31 марта, в подмосковной Балашихе стартует судебный процесс, который явно привлечет внимание, так как на нем опять будет звучать имя народной артистки Ларисы Долиной. Но на этот раз Долина выступает истцом. Она потребовала вернуть ей 176 миллионов рублей, на которые ее обманули мошенники.

Лариса Долина хочет вернуть потерянные деньги. Требования она предъявила к курьерам мошенников и дропперам, которые обслуживали телефонных мошенников, обманувших певицу.

Напомним, что организаторов аферы с деньгами и квартирой Долиной так и не нашли. Даже их имена неизвестны. Зато правоохранительные органы вычислили и смогли задержать тех, кто участвовал в этой махинации в нашей стране. Всех этих граждан уже осудили. На скамью подсудимых села, в частности, курьер Анжела Цырульникова. Она забирала у певицы деньги. Когда ее, работавшую в Москве фитнес-тренером, задержали, она попробовала заявить, что сама является жертвой телефонных мошенников и ее заставили участвовать в обмане. Но потом выяснилось, что Цырульникова до Долиной забирала деньги и у других обманутых граждан. Женщина получила семь лет колонии. Плюс еще суд дал ей штраф в один миллион рублей.

Столько же суд дал Артуру Каменецкому и Дмитрию Леонтьеву. Их в решении суда назвали пособниками. Меньше всех - 4 года колонии - получил дроппер Андрей Основа. Кроме срока у него еще в приговоре есть штраф в 900 тысяч рублей.

Юристы, которых опросила "Российская газета", весьма скептически относятся к возможности Ларисы Долиной получить заявленные в иске 176 миллионов рублей. Победить в суде шансы у нее большие, но победа может оказаться лишь моральной и останется на бумаге. Ведь все эти ответчики точно не имеют имущества даже на десятую часть заявленного иска.

Суд, конечно, может принять решение в пользу певицы, но есть большие сомнения, что приставы смогут изъять у осужденных средств и имущества на такие миллионы.