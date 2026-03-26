В Новосибирске обрушилась часть здания склада

В Новосибирске обрушилась часть склада на улице Трикотажной. По предварительной информации экстренных служб, людей под завалами нет.

Как сообщили в четверг в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), инцидент произошел по адресу улица Трикотажная 52/1. По информации сотрудников работающего там предприятия, обрушившаяся часть склада много лет была бесхозной.

В другой части склада, которая не пострадала, хранились баллоны, которые сейчас эвакуируют оттуда. Причина обрушения пока не называется, но спасатели напомнили о необходимости своевременной очистки крыш зданий от снега.